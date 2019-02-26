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Священный Синод Русской Православной Церкви открылся сегодня в Москве.

Фото: РПЦ

Синод примет ряд важных кадровых вопросов, сообщается на официальном сайте РПЦ. 

«Сегодняшнее заседание будет важным заседанием. Мы должны решить много текущих вопросов, в том числе и кадровых вопросов. Жизнь идет, как говорится, вперед, многое меняется. И изменение, в том числе и в области кадров, оно всегда является ответом на те потребности и на те вызовы, которые обращаются к Церкви», - сказал Патриарх в начале заседания Синода его участникам.

По словам Патриарха, сегодняшнее заседание будет «недолгое, но важное».
ForUm

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