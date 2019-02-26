Судья Киевского районного суда Харькова Виктор Попрас 26 февраля вынесет приговор по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017, в совершении которого обвиняют Елену Зайцеву и Геннадия Дронова.

Оглашение приговора начнут в 14:00.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. В организме обнаружили вещества, содержащие кодеин.

6 ноября 2017 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).

27 февраля 2018 года в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.

6 февраля на дебатах прокурор попросил для каждого из обвиняемых - Зайцевой и Дронова - по 10 лет лишения свободы и еще по 3 года лишения права управлять автомобильным транспортом.