В завершение дебатов в Киевском райсуде Харькова по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017 в центре Харькова обвиняемый Геннадий Дронов в последнем слове попросил прощения у пострадавших в аварии и признал вину.

Об этом сообщает Укринформ.

«Дронов в последнем слове на дебатах назвал произошедшее несчастным случаем без злого умысла с его стороны и попросил прощения у жертв трагедии. По его словам, он признал вину и раскаивается в том, что начал движение на желтый сигнал светофора, в то же время ранее никогда не привлекался к ответственности за превышение скорости. Он также критически оценил судебный процесс, отметив, что происходящее «не было похоже на истину», - отметили в суде.

По завершении последнего слова Дронова, добавили в суде, его защитник Сергей Перепелица обратился в суд с заявлением процессуального характера, судья отказался его рассматривать и удалился в совещательную комнату.

«Что касается стороны обвинения, то прокуроры считают вину обоих водителей доказанной и настаивают на максимальном сроке наказания для каждого: по 10 лет лишения свободы», - сказали в суде.

Приговор, добавили в суде, будет объявлено 26 февраля в 14:00.

Что касается заявления защитника Перепелицы, то, пояснил он журналистам после суда, речь о разрешении доступа к автомобилю Volkswagen Дронова: «Автомобиль можно продать, чтобы хоть как-то покрыть гражданские иски потерпевших».

Напомним, 19 февраля на дебатах в Киевском райсуде Харькова по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017, обвиняемая Елена Зайцева признала вину по всем пунктам обвинения. От последнего слова она отказалась.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь в дебатах назвала вину фигуранта Дронова более тяжелой и просила суд учесть две смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние Зайцевой и добровольное возмещение ущерба.

В то же время, добавили в суде, представители обвинения отметили, что Зайцева хоть и раскаивается, но возмещение вреда осуществила частично.

12 февраля в ходе дебатов адвокат Дронова просил суд признать его подзащитного невиновным, поскольку следствие не обнаружило в его действиях состава преступления.

11 февраля на дебатах в Киевском райсуде Харькова все пострадавшие просили для Зайцевой однозначно 10 лет лишения свободы, а для Дронова - меньше, «на усмотрение суда».

6 февраля на дебатах прокурор попросил для каждого из обвиняемых - Зайцевой и Дронова - по 10 лет лишения свободы и еще по 3 года лишения права управлять автомобильным транспортом.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. В организме обнаружили вещества, содержащие кодеин.

6 ноября 2017 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).

27 февраля 2018 года в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.