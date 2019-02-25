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В Кремле заявили, что не несут ответственности за сюжеты, показанные на российских телеканалах, в том числе и государственных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о показанных на «России-1» потенциальных целях, которые могли бы поразить российские ракеты в США, сообщает Интерфакс.

В программе «Вести недели», вышедшей в минувшее воскресенье, ее ведущий Дмитрий Киселев показал графику, на которой в качестве мишеней были обозначены Пентагон, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, Объединенный комитет начальников штабов в Форт Ритчи и другие локации, имеющие стратегическое значение.

В связи с этим в понедельник Пескова спросили, имели ли в Кремле в виду именно это, когда предлагали оценить дальность и время подлета российских ракет.

«Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы», - ответил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в США должны хорошо подумать, прежде чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения.
ForUm

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