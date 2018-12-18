также в разделеМир
Суд в США заставил браконьера год смотреть «Бэмби» 9
С начала года в мире убито 80 журналистов 12
Шумахер больше не прикован к постели 134
Песков «успокоил» Лукашенко: Планов полного объединения нет 50
Турция поддержала создание армии в Косово 34
В США обнародовали доказательства вмешательства РФ в выборы 70
В Греции возле здания телеканала взорвали бомбу 23
В РФ из-за обрушения крыши завода погибли 3 человека 21
Число жертв теракта в Страсбурге возросло до 5 человек 16
В Париже во время акций протеста задержали 179 человек 27
«Смерть Сталина» признали лучшей европейской комедией 58
В Португалии разбился медицинский вертолет, погибли 4 человека 29
В ходе массовых протестов в Будапеште задержаны более 50 человек 115
Австралия признала Западный Иерусалим столицей Израиля 31
Во Франции снова протестуют «желтые жилеты» 697
Сербия требует созвать чрезвычайную сессию Совбеза ООН из-за Косово 37
В Сербии заговорили о вооруженном вторжении в Косово 65
Число жертв теракта в Страсбурге возросло до 4 человек 25

Новейшее оружие, которое обеспечило безопасность РФ на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике, заявил президент России  Владимир Путин на расширенной коллегии минобороны страны, сообщает ТАСС.

«Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года, - сказал глава государства. – Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике».

Он указал на факт начала серийного производства ракетного комплекса «Авангард», успешные испытания «Сармата», успешное несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет». Путин подчеркнул, что «это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота», тем самым «надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия». Он отметил, что эти разработки также укрепляют баланс сил, а значит и стабильность в мире.

При этом Путин констатировал серьезный рост оперативной и боевой подготовки войск. По его словам, это подтвердили шесть независимых проверок, прошедших в этом году. Путин обратил внимание на способность оперативно перебрасывать силы и средства на большие расстояния до 7 тыс. км, быстро усиливать группировки на важнейших стратегических направлениях.

Он добавил, что все виды и рода войск РФ в 2018 году развивались сбалансированно и по плану, укрепилась ядерная триада РФ. 

Путин, обращаясь к офицерам Минобороны, подчеркнул, что укрепление обороноспособности, безопасности России, защита от внешних угроз - остаются ключевыми задачами.  

Кроме того, президент потребовал быстрее оснащать вооруженные силы РФ современным вооружением, способным к преодолению перспективных систем ПРО. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

267
Теги