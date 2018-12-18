Новейшее оружие, которое обеспечило безопасность РФ на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии минобороны страны, сообщает ТАСС.

«Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года, - сказал глава государства. – Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике».

Он указал на факт начала серийного производства ракетного комплекса «Авангард», успешные испытания «Сармата», успешное несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет». Путин подчеркнул, что «это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота», тем самым «надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия». Он отметил, что эти разработки также укрепляют баланс сил, а значит и стабильность в мире.

При этом Путин констатировал серьезный рост оперативной и боевой подготовки войск. По его словам, это подтвердили шесть независимых проверок, прошедших в этом году. Путин обратил внимание на способность оперативно перебрасывать силы и средства на большие расстояния до 7 тыс. км, быстро усиливать группировки на важнейших стратегических направлениях.

Он добавил, что все виды и рода войск РФ в 2018 году развивались сбалансированно и по плану, укрепилась ядерная триада РФ.

Путин, обращаясь к офицерам Минобороны, подчеркнул, что укрепление обороноспособности, безопасности России, защита от внешних угроз - остаются ключевыми задачами.

Кроме того, президент потребовал быстрее оснащать вооруженные силы РФ современным вооружением, способным к преодолению перспективных систем ПРО.