По данным Государственной службы статистики, в 2018 году в Украину было ввезено агропродукции на 5,5 млрд долл., это на 17,4% больше, чем в 2017 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил более 4,6 млрд долл. Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщает пресс-служба ИАЭ.

По его словам, позицию основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украине третий год подряд удерживают страны - члены ЕС. Стоимость поставок из Европы прошлого года увеличилась с 2274 млн долл. США 2017 года до 2695 млн долл. США в прошлом году. Доля европейских стран составила около половины отечественного импорта агропродовольства - 49,3%.

Заметно меньшие объемы импортных поставок продовольствия из стран Азии - 1066 млн долл. США (19,5%), Латинской Америки - 409 млн долл. США (7,5%) и Африки - 292 млн долл. США (5,3%).

Как и год назад, основным поставщиком агропродукции в Украине в 2018 году стала Польша с показателем в 556 млн долл. США.

Кроме нее, весомую роль в отечественном импорте играли Германия (493 млн долл. США), Турция (382 млн долл. США), Италия (277 млн ​​долл. США), Соединенные Штаты Америки и Франция (по 242 млн долл. США), а также Нидерланды (211 млн долл. США), Норвегия (166 млн долл. США), Индонезия (161 млн долл. США) и Китай (159 млн долл. США).

Вместе эти 10 стран обеспечили около 53% от общих стоимостных объемов импорта агропродовольственной продукции в Украину.

В структуре зарубежных поставок в Украину товаров аграрного сектора традиционно доминируют несколько групп продуктов:

рыба, ракообразные и моллюски (550 млн долл. США);

плоды и орехи (526 млн долл. США, за счет экзотических фруктов);

алкогольные и безалкогольные напитки (488 млн долл. США, львиная доля пришлась на этиловый спирт, вина и пиво);

табак (418 млн долл. США);

различные пищевые продукты (407 млн ​​долл. США);

семена масличных культур (341 млн долл. США, преимущественно подсолнечника)

какао-продукция (307 млн ​​долл. США).

По всем этим группам агропродукции в прошлом году наблюдался рост стоимости поставок, а также увеличение их импорта - кроме табака - в натуральном выражении.

Эти продукты сформировали в прошлом году более 55% стоимости импорта агропродукции в Украину, отметил Пугачев.

Напомним, по результатам 2018 года внешнеторговый оборот Украины продукции АПК достиг более $24,3 млрд, из которых $18,8 млрд приходится именно на украинский агроэкспорт.