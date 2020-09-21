также в разделеЭкономика
В Украину хотят поставлять мясо крокодила 4
В Минфине анонсировали программу для получения ипотечных кредитов 8
Минфин: На конец 2020 года госдолг составит 68% ВВП 10
Марченко прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% 32
В Украине обновлен рекорд запасов газа на зиму 54
Зеленский: С 1 января минимальная зарплата будет 6000 грн 26
Во втором квартале ВВП Украины упал на 11,4% 9
Крупные сети АЗС снизили цены на топливо 150
За неделю НБУ потратил на поддержку гривни $71 миллион 10
В Минфине заявили, что у МВФ нет категорических замечаний к бюджету-2021 16
Валовой внешний долг Украины вырос на $2,5 миллиарда 22
Кабмин снял ограничение зарплат для руководства госбанков 11
Онлайн займ в Милоан: насколько удобно? 46
УЗ назвала самые популярные направления по Украине 25
Рада продлила мораторий на взыскание жилья по валютной ипотеке 15
Кабмин хочет запретить импорт картофеля из РФ 93
Укрзализныця отрицает закупку «золотого» дизтоплива 10
Украина рассчитывает получить $2 млрд от РФ за транзит газа в этом году 16

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2020 сократилось на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины, передает agronews.ua.

В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 14,3%, а хозяйства населения – на 3,7%.

Производство растениеводческой продукции всеми субъектами АПК сократилось на 12,7%, производство животноводческой продукции сократилось на 2,2% по сравнению с январем-августом 2019 года.

Приведенные данные не учитывают информацию с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По данным Госстата, рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине за 2019 составил 1,1% по сравнению с предыдущим годом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
3160 грн.
10
Теги