За первые два месяца текущего года экспорт агропродовольственной продукции из Украины составил 3,7 млрд долл., что на 8% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Вместе с тем, импорт указанной продукции за аналогичный период вырос на 16% и составил 1,1 млрд долл.

«В целом внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил 2,6 млрд $, что свидетельствует о том, что Украина является нетто-экспортером этой продукции. Экспорт продукции АПК занимает весомую долю в структуре торговли Украины. За январь-февраль 2020 года доля агропродовольственной продукции в структуре общего экспорта составила 46%, в то время как доля импорта составила лишь 12%», - говорится в сообщении.

В товарной структуре экспорта больше всего выросли поставки из Украины масла на 31% или 229 млн $. Наращивание поставок произошло за счет увеличения экспорта подсолнечного масла на 179 млн $ (+ 26%), рапсового масла на 25 млн $ (в 23 раза), соевого масла на 17 млн ​​$ (+ 66%). Доля категории жиры и масла в общей структуре экспорта агропродовольственной продукции составила 26%. Также на 8% вырос экспорт готовой продукции за счет увеличения поставок подсолнечного шрота на 32 млн $ (+ 16%) и сигарет на 13 млн $ (+ 38%). Экспорт продукции растениеводства вырос всего на 1%. Больше всего по этой категории выросли поставки кукурузы на 167 млн ​​$ (+ 14%) и ячменя на млн $ (+79 млн $). Отдельно следует отметить, что доля продукции растениеводства в общей структуре экспорта агропродовольственной продукции из Украины составляет 54%. Экспорт продукции животноводства сократился на 12% или 23 млн $, в основном вследствие сокращения поставок молочной продукции в среднем на 24%.

В товарной структуре импорта увеличились закупки продукции растениеводства на 58 млн $ или 16% (за счет закупки цитрусовых, картофеля и бананов. Также вырос импорт готовой продукции на 52 млн $ или 17% (за счет импорта шоколада и продуктов для кормления животных). Импорт продукции животноводства вырос на 27 млн ​​$ или 16% за счет закупки сыров, рыбы и сливочного масла.

«Учитывая вышесказанное, следует понимать, что ритмичная работа АПК очень важна в условиях карантина, поскольку доля агропродовольственной продукции в общей структуре экспорта составляет 44% и именно АПК является одним из «драйверов» украинской экономики и основным источником поступления валюты. Стоит отметить, что необходимости ограничения внешнеторговых операций нет, поскольку это может негативно повлиять как на экономику страны за счет уменьшения валютных поступлений, так и на продовольственную безопасность», - заключает генеральный директор УКАБ Роман Сластен.