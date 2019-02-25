Украинского политзаключенного и крымского фермера Владимира Балуха могут этапировать в колонию в Тверской области Российской Федерации. Об этом в комментарии «Прямому» рассказал адвокат Николай Полозов.

«Сейчас он находится в республике Адыгея, в городе Армавир и в ближайшее время, есть информация, его планируют этапировать в одну из колоний Тверской области. При этом, колония «красная», где администрация использует так называемый «актив» среди заключенных, чтобы те запугивали остальные заключенных», - рассказал Полозов.

По словам адвоката, российские власти не смогли простить Балуху украинский флаг поднятый над его домом во время оккупации полуострова и теперь мстит за принципиальную позицию политзаключенного. Также защитник отметил, что вывоз Балуха с полуострова в Россию является абсолютно незаконным.

Напомним, 21 февраля вечером украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из СИЗО города Краснодара.