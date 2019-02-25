В Русской Православной Церкви будет создан Координационный центр по развитию социального служения в Европе. Такое решение было принято на первой конференции по социальному служению среди европейских епархий.

Фото: Фома

В конференции «Опыт и особенности милосердного служения в европейских странах», прошедшей с 18 по 20 февраля в Вильнюсе (Литва), приняли участие 52 представителя европейских епархий Русской Православной Церкви, сообщает сайт журнала «Фома» со ссылкой на Синодальный отдел по церковной благотворительности РПЦ.

Организатор конференции и глава социального отдела Виленско-Литовской епархии протоиерей Владимир Ринкевич подчеркнул, что ее цель – «познакомиться с успешными социальными проектами Европы, понять, с какими проблемами мы можем работать вместе, так как границ между нашими странами практически нет».

В ходе конференции ее участники рассказали о действующих проектах и формах милосердного служения в Европе.

Так, например, в Нарвской епархии организовано кормление бездомных и создана богадельня на 140 человек, а в Таллинской епархии действует служба из 46 постоянных добровольцев, которые окормляют 30 подопечных.

Священники и добровольцы Рижской епархии окормляют государственные соцучреждения: приюты для бездомных, хосписы, больницы, а сестры Свято-Троицкого женского монастыря ежедневно кормят более 170 бездомных.

В Берлинской епархии много лет работает организация «Русская Православная Диакония в Европе «Доброе Дело»», цель которой – поддержка тяжелобольных детей и семей, приезжающих на лечение в Европу, а так же помощь нуждающимся на приходах европейских епархий.

Также в Германии совершается окормление заключенных в тюрьмах. Как рассказал иерей Евгений Теодор, сегодня, например, последние два года заключения по решению суда могут быть заменены на социальную работу при Покровском соборе Бонна.

При этом на конференции было отмечено, что «у каждой страны Евросоюза свои реалии и законодательство» и «если в одной стране есть потребность работы с одной группой подопечных, то в другой – нет».

В связи с этим было принято решение создать Координационный центр по социальному служению в Европе, а в его рамках разработать интерактивную карту со всеми церковными благотворительными проектами Европы по типу базы данных Синодального отдела по благотворительности. Также было предложено создать сайт для информационной поддержки церковного социального служения в Европе.