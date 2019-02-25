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В Московском патриархате выразили благодарность Болгарскому Патриарху Неофиту за поддержку Украинской Православной Церкви. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион поздравил Патриарха Неофита с очередной годовщиной начала предстоятельского служения.

Фото: Патриарх Неофит / Православная жизнь

Он отметил его значительный вклад в развитие отношений между Русской и Болгарской Православными Церквами, сообщают «РИА Новости».

«Свидетельством их особой близости недавно стало прославление подвижника, почитание которого объединяет окормляемые ими народы – святителя Богучарского Серафима (Соболева). С благодарностью помним, что Священный Синод Болгарской Православной Церкви под председательством вашего святейшества не раз выступал в поддержку страждущего канонического православия в Украине», - говорится в тексте послания.
ForUm

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