Русский экзархат в Западной Европе, упраздненный Константинопольским патриархатом, проголосовал против роспуска. На генассамблее 191 человек из 206 проголосовал за отказ подчиняться Константинополю.

Фото: CC BY-SA 3.0 / Annesov

Об этом РИА Новости сообщили в архиепископии.

«Предстоит определиться с дальнейшим каноническим путем», — отметил собеседник агентства.

В ноябре прошлого года Константинопольский патриархат упразднил Западноевропейский экзархат русских приходов, призвал его самоликвидироваться и войти в состав местных епархий. В РПЦ заявили, что готовы принять экзархат под свою юрисдикцию.

В ответ архиепископия русских церквей отказалась подчиняться константинопольским архиереям и объявила о созыве внеочередной генеральной ассамблеи 23 февраля.

Кроме того, в январе упраздненный экзархат заявил об усилившемся на него давлении: западноевропейские митрополиты Константинополя разослали письма священникам русских приходов с призывом перейти под свою юрисдикцию и отказаться подчиняться руководству архиепископии. В Русском экзархате это назвали вмешательством в свои дела и отметили, что пока некорректно говорить о «роспуске».

Представители архиепископии также подчеркнули, что Константинополь не имеет права действовать в одностороннем порядке, так как нужно обсуждение этого решения со всеми.

На сегодня архиепископия православных русских церквей в Западной Европе включает 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии.