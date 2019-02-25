Певица Анна Корсун (MARUV), одержавшая победу в национальном отборе на «Евровидение-2019», заявляет, что ее пытаются заставить отказаться представлять Украину на конкурсе. Об этом она написал на своей странице в Facebook.

«Я одержала честную победу в Национальном отборе на «Евровидение-2019», получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять. Я - украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе «Евровидение-2019», несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе», – написала она.

Артистка подчеркнула, что договор между участником от Украины и НОТУ должен быть подписан сегодня до обеда. «Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе», – отметила она.

По словам певицы, договор запрещает ей любую импровизацию на сцене без утверждения НОТУ, а также общение с журналистами без согласования с НОТУ. В случае нарушения одного из пунктов – штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков еще на неопределенную сумму.

«Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение -2019». Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ», – подчеркнула артистка.

Напомним, победу на нацотборе одержала певица Maruv с песней Siren Song.

Анна Корсун (MARUV) активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом «Евровидения».

В частности, 6 апреля она выступит в «Известия Hall» (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

В связи с этим Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, примет окончательное решение до 26 февраля.