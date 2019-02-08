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Реальные зарплаты вырастут на 7% в 2019 году и в дальнейшем их ежегодный рост замедлится до около 4%.

Об этом говорится в «Инфляционном отчете» Национального банка за январь 2019 года, сообщает «Экономическая правда».

«Темпы роста средней номинальной заработной платы будут замедляться (с около 16% в текущем году до 9% в 2021 году) как за счет ослабления оттока рабочей силы в страны ЕС, так и за счет снижения темпов конвергенции зарплат», - говорится в отчете.

По мнению представителей Нацбанка, все еще высокий уровень безработицы (8,5 - 8,7%) на прогнозном горизонте будет обусловлен медленными темпами роста экономики на фоне жесткой монетарной и фискальной политики.

«Замедление миграционных процессов и выравнивание диспропорций на рынке труда будут снижать давление на рост заработных плат», - считают в НБУ.

Напомним, по прогнозу Минфина, в 2019 году среднемесячная зарплата в Украине составит 10 тысяч 100 гривен.
ForUm

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