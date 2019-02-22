Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что делом против него Национальное антикоррупционное бюро дискредитирует себя. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя передачу в суд дела о возможном незаконном обогащении.

«Театр абсурда, хотя и неплохо срежиссированный, но все же абсурда, продолжается. С другой стороны не перестаю удивляться реалиям украинской политики. Именно против меня, Ульяны Супрун - людей, которые инициируют и осуществляют реформы, ведется такая беспринципная и низкая игра», – написал он.

Министр подчеркнул, что «средства, потраченные НАБУ на «дело Омеляна», превышают то, что они считают «незаконное обогащение», в разы». «Ребята, вас действительно создавали и обучали ради того, чтобы вы бегали в поисках мнимых преступников вместо того, чтобы бороться с коррупцией реальной? Закрывали десятками другие дела и мямлили, что коррупция снизилась, где она дальше цветет буйным цветом, а вы ее просто «не замечаете?». Вы можете дискредитировать меня лично, но дискредитируете НАБУ как институт гораздо сильнее», – написал он.

«Дело против одного реального коррупционера сделало бы из НАБУ героя. Дело НАБУ против Омеляна - смех и грех. Смех - мой грех - ваш. Сегодня вечером обязательно подниму бокал Крымского шампанского за здоровье более десятка детективов, которые героически расследовали на протяжении полутора лет мое дело, руководство этой организации и их друзей. Подробности после выборов. Чтобы не «раскачивать лодку», – подытожил он.

Напомним, 13 сентября 2018 года НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным Бюро, расходы чиновника существенно превышают его доходы. Сам министр все обвинения отрицает и говорит, что «невозможно найти то, чего нет». Омелян сообщил, что не собирается уходить в отставку.

Соломенский районный суд Киева отпустил министра на поруки.

Позже НАБУ обнародовало фрагменты переписок Омеляна, которые, по мнению следователей, указывают на сокрытие им своих активов.

В начале ноября 2018 года детективы НАБУ сообщили министру о завершении досудебного расследования.

22 февраля обвинительный акт в отношении Омеляна был направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.