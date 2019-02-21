Демонтажные работы с перекрытием проезда на Шулявском путепроводе начнутся 15 марта, сообщает Вечерний Киев со ссылкой на достоверные источники.

Издание отмечает, что перед этим водителей предупредят, установив соответствующие дорожные знаки, на которых будет указана дата, с которой запрещено заезжать на путепровод, и пути объезда.

Демонтаж сооружения до основания, а затем его полное восстановление продлится 17 месяцев.

«Это будет первая очередь реконструкции. Во вторую очередь будут строить правоповоротные заезды в районе корпусов завода «Большевик», - пишет издание.

На время реконструкции предусмотрены изменения в проезде автотранспорта: - движение по ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых Дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана. - по ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко (в сторону ул. Е.Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор). - односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор). - троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана, будет иметь конечную остановку «Индустриальный мост». Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко – «Ивана Гонты».

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

Ранее сообщалось, что Шулявский путепровод снесут 3-4 ноября.

Затем работы по демонтажу планировалось начать в январе 2019 года, при этом ожидалось, что работы по реконструкции путепровода будут завершены в этом же году.