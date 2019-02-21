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Укравтодор планирует в этом году восстановить от 1500 до 1800 километров украинских дорог, что соответствует уровню прошлого года. Об этом в интервью УНИАН сообщил и. о. главы Укравтодора Славомир Новак.

«Что касается государственных дорог, за которые мы отвечаем, то, думаю, что будет восстановлено на уровне предыдущего года - от 1500 до 1800 километров», - сказал он.

При этом Новак отметил, что назвать точное количество местных дорог, которые будут отремонтированы, он не может, так как это ответственность власти.

«Считаю, что меньше уровня предыдущего года, а может, и больше. Напомню, в этом году ОГА имеют финансирование на 3 миллиарда больше, чем в предыдущем», - подчеркнул он.

По данным Укравтодора, на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 миллиардов гривен из общей суммы в 33,4 миллиарда гривен на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде.

Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 миллиардов гривен, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.
ForUm

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