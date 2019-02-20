также в разделеОбщество
20 февраля. Картина дня 11
НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира 9
СБУ: Мангер дважды отказался давать показания 16
Украинцам напомнили о штрафах за сорванные первоцветы 18
Российский суд оставил под арестом еще 4 украинских моряков 10
СМИ: Нардепа Луценко обвиняют в выводе 750 тыс. грн из неплатежеспособного банка 17
Порошенко: Донбасс превратился в конвейер для российской машины убийств 20
Порошенко: Агрессия РФ против Украины убила 13 тысяч человек 20
Кабмин утвердил Нацплан управления отходами до 2030 года 26
Москалькова попросит отдать Москве крымских дезертиров у нового президента Украины 39
Еще один организатор псевдореферендума на Донбассе получил условный срок 12
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 44
В Украине начинают серийное производство реактивных систем «Верба» и «Ольха» 55
Украину стали больше посещать туристы из Европы, США, Китая 17
Раскрыт масштабный механизм финансирования «ЛНР» 180
Луценко: 46 подозреваемых в убийствах на Майдане сбежали в РФ 42
Денисова попытается поговорить с Москальковой в Греции 16
Депутат от партии Ляшко осужден на 10 лет за убийство свободовца 38

Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 20 февраля, одобрил очередной пакет решений, направленных на поддержку и социальную помощь семьям Героев Небесной Сотни, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Они касаются, среди прочего, мер психологической реабилитации и обеспечения жильем семей Героев.

«Мы в постоянном диалоге с общественными организациями. Мы помним, что должны обеспечить поддержкой семьи. В прошлом году все выплаты, которые были определены, мы 100% выплатили. Мы должны были это сделать. Надо сейчас усиливать направления и социальной реабилитации, и другие. Мы выделяем 25 млн на закупку квартир для семей Героев. Они сами определят, где и по какой цене покупать. Для нас это важно, и будем в постоянном диалоге - не по дате. В этом есть человеческое отношение к подвигу людей», – заявил премьер-министр Владимир Гройсман, Комментируя это решение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
21
Теги