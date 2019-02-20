Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 20 февраля, одобрил очередной пакет решений, направленных на поддержку и социальную помощь семьям Героев Небесной Сотни, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Они касаются, среди прочего, мер психологической реабилитации и обеспечения жильем семей Героев.

«Мы в постоянном диалоге с общественными организациями. Мы помним, что должны обеспечить поддержкой семьи. В прошлом году все выплаты, которые были определены, мы 100% выплатили. Мы должны были это сделать. Надо сейчас усиливать направления и социальной реабилитации, и другие. Мы выделяем 25 млн на закупку квартир для семей Героев. Они сами определят, где и по какой цене покупать. Для нас это важно, и будем в постоянном диалоге - не по дате. В этом есть человеческое отношение к подвигу людей», – заявил премьер-министр Владимир Гройсман, Комментируя это решение.