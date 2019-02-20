В Европейском Союзе сознательно замалчивается проблема нарушения прав человека, в том числе права верующих, в Украине. Такое мнение выразил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в передаче «Церковь и мир».

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Текст интервью опубликован на сайте patriarchia.ru.

«Украинская Православная Церковь обратится в Европейский суд по правам человека, потому что, прежде чем подать иск в ЕСПЧ, необходимо пройти все судебные инстанции в своей стране. Если же это не сработает, тогда нельзя исключить обращения в Европейский суд по правам человека.

Мы должны понимать, что грубейшие нарушения прав человека, которые сегодня происходят в Украине, сознательно замалчиваются в Европейском Союзе. По сути дела, на Западе вокруг этих событий сейчас организован заговор молчания: о них не говорят, о них не пишут. Европейский суд по правам человека не заинтересован в том, чтобы эта проблематика как-то обсуждалась, потому что сейчас на Западе Россия представляется в качестве антигероя, а Украина — в качестве героя; такова политическая конъюнктура», - рассказал митрополит Иларион.

Владыка считает, что «если в Украине будут продолжаться массовые нарушения прав человека, в том числе прав верующих (а можно предвидеть, что они будут продолжаться, под это даже законодательская база подведена в Украине), то об этом заговорят и на Западе, в том числе в средствах массовой информации, правозащитных организациях и в Европейском суде по правам человека».

Митрополит Иларион заявил, что «Европейский суд по правам человека не является механизмом, способным решать реальные проблемы. Это можно увидеть на примере многих процессов, которые в этом судебном органе проходят, а потом не имеют никакого конкретного результата».