Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неприемлемыми попытки запугивания митрополита Горловского и Славянского Митрофана, задержанного на контрольно-пропускном пункте города Славянска.
Фото: митрополит Митрофан
Комментарий Владимира Легойды опубликован на «Интерфакс-Религия».
«До сего момента митрополит Митрофан пользовался относительной свободой перемещения, что позволяло ему общаться с паствой, проживающей по обе стороны противостояния», - напомнил В. Легойда.
Представитель РПЦ заявил, что митрополит, задержанный накануне по подозрению в сепаратизме, пользуется авторитетом среди людей, проживающих по обе стороны границы, созданной противостоянием на юго-востоке Украины.
«Мы осуждаем данную акцию устрашения в отношении епископа Украинской православной церкви и напоминаем, что произвольные задержания противоречат демократическим стандартам в области прав человека», - заявил представитель Московского патриархата.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время