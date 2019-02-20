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Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неприемлемыми попытки запугивания митрополита Горловского и Славянского Митрофана, задержанного на контрольно-пропускном пункте города Славянска.

Фото: митрополит Митрофан

Комментарий Владимира Легойды опубликован на «Интерфакс-Религия».

«До сего момента митрополит Митрофан пользовался относительной свободой перемещения, что позволяло ему общаться с паствой, проживающей по обе стороны противостояния», - напомнил В. Легойда.

Представитель РПЦ заявил, что митрополит, задержанный накануне по подозрению в сепаратизме, пользуется авторитетом среди людей, проживающих по обе стороны границы, созданной противостоянием на юго-востоке Украины.

«Мы осуждаем данную акцию устрашения в отношении епископа Украинской православной церкви и напоминаем, что произвольные задержания противоречат демократическим стандартам в области прав человека», - заявил представитель Московского патриархата.
ForUm

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