Двум съемочным группам российских телеканалов «НТВ» и «Россия 1» не пропустили в Молдову. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

«Власти в очередной раз запретили въезд в Республику Молдова двум съемочным группам российских телеканалов «НТВ» и «Россия 1», которые намеревались взять интервью у президента РМ Игоря Додона», – говорится в сообщении.

«Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов со стороны власти по отношению к нашему партнеру – Российской Федерации – и как явное ограничение доступа журналистов к информации», - заявили в администрации.

Ранее сообщалось, что Молдова отзывает своего посла в Российской Федерации Андрея Негуцу.