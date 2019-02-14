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Посол Молдовы в России Андрей Негуца будет отозван уже в ближайшее время.

Соответствующее решение подготовлено Министерством иностранных дел и европейской интеграции и направлено в правительство для утверждения, сообщает Omega. 

Информацию об этом подтвердил журналистам пресс-секретарь министерства Александр Ройтман.

Официальные мотивы отзыва посла из Москвы пока неизвестны.  

Ранее Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Молдове Олег Васнецов был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции, где ему была вручена нота протеста в связи с отказом в доступе членов молдавской делегации к освобожденным из афганского плена молдавским гражданам.

Негуца входит в ближайшее окружение Игоря Додона и был назначен послом весной 2017 года.
ForUm

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