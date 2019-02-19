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Изданию Капитал стала доступна копия решения Апелляционного суда Черкасской области о проведении спецконфискации средств, о которой ранее говорил в соцсети Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Из содержания решения видно, что кроме конфискации облигаций и денежных средств ряда иностранных компаний также конфискуют активы ФК «Металлист».

Напомним, в пятницу, 15 февраля, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил об открытии пути «для исполнения приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн гривен», которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и якобы будут направлены на поддержку украинской армии.
ForUm

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