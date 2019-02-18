также в разделеОбщество
18 февраля. Картина дня 16
Украинскому фотографу запретили въезд в оккупированный Крым 14
Грицак: Епископ УПЦ МП Гедеон мог угрожать нацбезопасности 13
СБУ: В ОРДЛО оккупанты закрыли все парафии УПЦ КП 13
ГПУ: Конфискация имущества Януковича невозможна 23
В ЕС определились с поддержкой украинского Приазовья 11
НАБУ открыло дело по закупке автомобилей для ГПУ 11
Грицак: Спецслужбы РФ готовят нападения на 20 храмов УПЦ МП 38
За сбыт частей огнестрельного оружия хотят ввести уголовную ответственность 17
Ученый пытался передать иностранцам секретную информацию 34
Епископ УПЦ Барышевский Виктор (Коцаба) обратился к международной общественности из-за нарушений прав верующих в Украине 23
Крымским «самообороновцам», захватывавшим корабли, сообщили о подозрении 41
На приговор Януковичу подали апелляцию 24
МВД упростило передачу автономеров 190
Мангер вышел на работу 22
Названо число военных, находящихся в плену боевиков 53
По делу Супрун назначен новый судья 29
В СИЗО Симферополя не взяли передачу для Балуха 17

Заседание в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону (Россия) по делу незаконно арестованного в РФ Павла Гриба продлилось две минуты.

Об этом сообщил отец украинца Игорь Гриб.

«2 минуты. Столько времени заняло «судебное заседание» 18 февраля в деле Павла. Судья открыл его и сразу закрыл. На нем не было ни прокурора, ни переводчика. То есть, срыв судебного заседания был спланирован заранее. И это потому, что приехал украинский профессор Василий Притула, который очень не желателный свидетель для «фемиды» РФ.

Практика срыва судебных заседаний основана в Крыму, с целью нивелирования свидетелей, нашла свое применение и в Северо-Кавказском окружном военном суде  Ростова-на-Дону», - написал он в Facebook.

Кроме того, суд отказал матери на свидание с сыном.

«Суд отказал профессору Притуле осмотреть Павла. Суд отказал украинским дипломатам встретиться с гражданином Украины», - сообщил Игорь Гриб, отметив, что ни одного представителя украинских СМИ не было.

Следующее судебное заседание запланировано на 4 марта 2019 года.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб  не признал вину  и отказался свидетельствовать в суде
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги