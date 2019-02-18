Заседание в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону (Россия) по делу незаконно арестованного в РФ Павла Гриба продлилось две минуты.
Об этом сообщил отец украинца Игорь Гриб.
«2 минуты. Столько времени заняло «судебное заседание» 18 февраля в деле Павла. Судья открыл его и сразу закрыл. На нем не было ни прокурора, ни переводчика. То есть, срыв судебного заседания был спланирован заранее. И это потому, что приехал украинский профессор Василий Притула, который очень не желателный свидетель для «фемиды» РФ.
Практика срыва судебных заседаний основана в Крыму, с целью нивелирования свидетелей, нашла свое применение и в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону», - написал он в Facebook.
Кроме того, суд отказал матери на свидание с сыном.
«Суд отказал профессору Притуле осмотреть Павла. Суд отказал украинским дипломатам встретиться с гражданином Украины», - сообщил Игорь Гриб, отметив, что ни одного представителя украинских СМИ не было.
Следующее судебное заседание запланировано на 4 марта 2019 года.
Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.
7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.
15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.
Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
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