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Ватикан не вмешивается в дела Православия на Украине, однако представителям Римско-Католической Церкви «больно из-за сложившейся ситуации».

Фото: РИА Новости

Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

«Это внутриправославные отношения, не католические. Римско-Католическая Церковь не вмешивается в дела Православия, но при этом нам и не безразлична эта ситуация. Как сказал святой Павел, «когда страдает одна часть тела Христова, страдают и остальные». Могу сказать, что нам так же больно из-за сложившейся ситуации. Так что мы молимся о том, чтобы среди Православных Церквей снова настал мир и единство», - сказал Кох.
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