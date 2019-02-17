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Местные жители нашли пропавшую у села Пилипец туристку возле села Березняки Свалявского района Закарпатья.

Состояние ее здоровья удовлетворительное, сообщает ГосЧС.

Вертолет МИ-8 ГосЧС Украины возвращается в Ужгород.

Напомним, 16 февраля в 21:50 спасателям поступило сообщение о том, что во время прогулки вблизи с. Пилипец Межгорского района потеряла ориентир на местности и заблудилась женщина 1984 г.р.  

Утром 17 февраля к поисково-спасательным работам дополнительно привлекли спасателей, полицейских, сотрудников лесничества и местное население, а также вертолет ГосЧС МИ-8. Всего привлечено 37 человек и 7 ед. техники.
ForUm

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