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16 февраля в 21:50 в Службу спасения обратился мужчина, житель Киева, который сообщил, что его подруга, которая сейчас отдыхает на одной из турбаз в селе Пилипец, долгое время не выходит на связь.

Об этом сообщает ГосЧС.

По его словам, туристка является жительницей Днипра 1984 года и отдыхает на Закарпатье сама.

Всего к поискам женщины привлечено 34 человека и 6 единиц техники, из которых: 4 горных поисково-спасательных отделения пгт Межгорье, с. Нижние Ворота, городов Мукачево и Иршава в составе 12 спасателей и 3 единицы техники, 4 полицейские на автомобиле, 5 лесников и 5 человек местного населения на двух снегоходах.

Также облет территории осуществляет вертолет МИ-8.

По состоянию на 11:00 поиски продолжаются.
ForUm

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