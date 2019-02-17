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Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний не исключает переноса некоторых православных праздников, но только тогда, когда это будет актуально. Об этом он заявил во время визита в Черновицкую область, передает Укринформ.

«Мы будем постепенно, трезво, воплощать определенные реформы в жизни церкви. Это не будет происходить быстрыми темпами. Но я верю, что даже в вопросе календаря, который тоже не является догмой, мы можем принимать соответствующие изменения. Как только увидим, что общество готово к этим изменениям. Но это пока неактуально. Мы должны проводить просветительскую работу, объяснять, чтобы украинский народ понимал, что календарь – это не догма. Но нужно еще много поработать в этом направлении», - сказал митрополит.

Напомним, ранее Епифаний заявил, что украинский народ сейчас не воспримет перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.
ForUm

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