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Полиция начала уголовное производство по факту осквернения памятника воинам АТО в Святошинском районе Киева, сообщает отдел коммуникации столичного главка полиции. 

Отмечается, что в дежурную часть территориального управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные разрисовали краской памятник воинам АТО на улице Леся Курбаса.

«Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, провела осмотр места происшествия. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения», – говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Святошинском районе Киева неизвестные разрисовали памятник воинам АТО, который открыли в августе 2017 года.
ForUm

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