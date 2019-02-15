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В Святошинском районе Киева неизвестные разрисовали памятник воинам АТО, который открыли в августе 2017 года. При этом памятник постоянно подвергается нападениям вандалов, сообщает 44.ua

«Вот так час назад выглядел памятник погибшим воинам АТО, что на Борщаговке. Прошу распространения», - написала местная жительница Татьяна Деркач на своей странице в Facebook. 

Напомним, памятник открыли 15 августа 2017 года в сквере на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева. 24 августа его облили белой краской. Неизвестные также бросили в него взрывчатку, но промахнулись на несколько метров.
ForUm

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