В Святошинском районе Киева неизвестные разрисовали памятник воинам АТО, который открыли в августе 2017 года. При этом памятник постоянно подвергается нападениям вандалов, сообщает 44.ua.

«Вот так час назад выглядел памятник погибшим воинам АТО, что на Борщаговке. Прошу распространения», - написала местная жительница Татьяна Деркач на своей странице в Facebook.

Напомним, памятник открыли 15 августа 2017 года в сквере на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева. 24 августа его облили белой краской. Неизвестные также бросили в него взрывчатку, но промахнулись на несколько метров.