Миграционная служба города Астаны сообщила, что в социальных сетях распространилась «недостоверная информация о задержании в Астане наблюдателя международной правозащитной организации Волошиной Людмилы, в некоторых постах утверждается о ее похищении неизвестными лицами».

«В действительности, в ходе проводимого в городе Астане с 11 по 15 февраля ОПМ «Мигрант-қала» было выявлено, что гражданка Украины Волошина Людмила, прибывшая в Республику Казахстан с частным визитом, осуществляла деятельность, не соответствующую цели въезда. Тем самым, нарушила требования статьи 517 КоАП РК», - говорится в сообщении департамента полиции.

В связи с чем, в отношении последней составлен адмпротокол, направленный для рассмотрения в Специализированный межрайонный административный суд Астаны, пояснили стражи порядка.

Напомним, 14 февраля в Астане задержали двух украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко, которые находятся в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека.