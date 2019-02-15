также в разделеОбщество
На Донетчине из «серой зоны» эвакуировали 46 человек 13
Суд арестовал Мангера с правом внесения залога 21
14 февраля. Картина дня 20
НАТО планирует усилить свое присутствие в Черном море 45
Труханов в 2017 году через суд аннулировал российский паспорт 44
Защитник донецкого аэропорта узнал в Лусварги боевика 86
В РФ заявили, что Асад и Ле Пен посетят оккупированный Крым 161
«Смс-ки от Весны»: Синоптик обещает украинцам теплую и солнечную погоду 85
Прокуратура: Мангер заплатил за убийство Гандзюк базой отдыха 50
В Астане задержали двух украинских правозащитников 59
На Житомирщине руководителя ГФС задержали за систематическое взяточничество 14
В Харькове задержали банду кавказцев-рэкетиров 21
В ЕС начинают использовать название Kyiv 261
В ряды боевиков запретили набирать судимых 22
Супрун уже с утра начала исполнять обязанности министра 25
Судьи Окружного админсуда Киева обвинили Супрун в давлении 46
НАБУ провело обыск в НКРЭКУ 20
Нардеп Дубневич не указал в декларации 7 земучастков и 4 квартиры жены 21

Миграционная служба города Астаны сообщила, что в социальных сетях распространилась «недостоверная информация о задержании в Астане наблюдателя международной правозащитной организации Волошиной Людмилы, в некоторых постах утверждается о ее похищении неизвестными лицами».

«В действительности, в ходе проводимого в городе Астане с 11 по 15 февраля ОПМ «Мигрант-қала» было выявлено, что гражданка Украины Волошина Людмила, прибывшая в Республику Казахстан с частным визитом, осуществляла деятельность, не соответствующую цели въезда. Тем самым, нарушила требования статьи 517 КоАП РК», - говорится в сообщении департамента полиции.

В связи с чем, в отношении последней составлен адмпротокол, направленный для рассмотрения в Специализированный межрайонный административный суд Астаны, пояснили стражи порядка.

Напомним, 14 февраля в Астане задержали двух украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко, которые находятся в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги