2 судей Окружного административного суда Киева просят Генеральную прокуратуру привлечь к ответственности исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун из-за давления на суд.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал глава суда Павел Вовк.

«Чиновник, ответчик в суде позволяет себе публично критиковать суд. В любой цивилизованной стране он был бы уже снят с должности. У нас же чиновник позволяет себе в Интернете открыто выразить несогласие с судьей, с его решением, с самим судом. Чиновник сам вынес это в публичную плоскость. То есть, его цель какая? Создавать определенный резонанс и негатив в обществе вокруг суда, и тем самым, наверное, давить на суд. В связи с этим уже 2 судей Окружного админсуда Киева обратились в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру о давлении на них со стороны Супрун, которое выразилось в том, что она негативно высказывалась о них», - сообщил он.

Вовк отметил, что Минздрав систематически не выполняет решения Окружного админсуда города Киева.

В то же время, он не считает необходимым, чтобы судьи Окружного админсуда Киева брали самоотвод при рассмотрении дел против Супрун.

Напомним, 14 февраля Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.