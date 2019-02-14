Дело депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная) и главы организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме, будет рассмотрено судом присяжных.

Об этом сообщил прокурор в ходе подготовительного заседания в Черниговском районном суде, передают Українськi Новини.

В ходе заседания член коллегии судей судья Светлана Меженникова заявила самоотвод, так как, по ее словам, в процессе будут исследоваться секретные материалы, а у нее нет доступа к гостайне.

Прокуроры выступили против самоотвода.

«Мы считаем решение о самоотводе преждевременным, так как, по нашей информации, оба обвиняемых заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, и 3 судьи в коллегии все равно не понадобятся», - сказал прокурор.

Адвокаты Савченко и Рубана поддержали самоотвод.

При этом адвокат Валентин Рыбин сказал, что в деле не было материалов с ограниченным доступом.

Он также подчеркнул, что у него есть допуск к гостайне.

Как сообщал ForUm, сегодня, 14 февраля, в Черниговском районном суде состоится подготовительное заседание по делу по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана в подготовке терактов.