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Правление ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» призывает наблюдательный совет «НОТУ» пересмотреть решение об увольнении Зураба Аласании, сообщается на сайте «Общественного».

 

«Правление Общественного вещателя подчеркивает незаконность решения наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления (Аласанией. - Ред.), считает решение, принятое незаконным способом, чрезвычайно опасным прецедентом и призывает наблюдательный совет ПАО «НОТУ» пересмотреть его с соблюдением всех правовых процедур», - говорится в заявлении.

В «Общественном» считают, что наблюдательный совет во время принятия решения прибег к манипуляциям.

Напомним, наблюдательный совет «Общественного» 31 января большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления ПАО НОТУ Зурабом Аласанией. После этого он заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НОТУ во время этого голосования.

В вероятном фрагменте проекта решения Наблюдательного совета об отстранении Аласании, который он впоследствии обнародовал, его обвиняли в «деполитизации новостей» и «отстранения от власти».

Аласания является председателем правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины с апреля 2017 года. Согласно контракту, он должен был работать на этой должности до 14 мая 2021 года.

Независимые журналисты выступили в поддержку Аласании  и объявили о создании неформального сообщества для противодействия цензуре под названием Инициатива «34».

 
ForUm

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