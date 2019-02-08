8 февраля исполнилось 40 дней со дня гибели людей в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске Челябинской области. Трагедия, унесшая 39 человеческих жизней, стала для Южного Урала общей бедой.

Фото: verstov.info

Божественную литургию на 40-й день в кафедральном соборе Вознесения Христова Магнитогорска совершило духовенство Челябинской митрополии РПЦ. По окончании Литургии была совершена панихида, сообщает patriarchia.ru.

На богослужении присутствовали официальные лица и многочисленные жители города.

Из Вознесенского собора священнослужители во главе с митрополитом Григорием отправились на проспект Карла Маркса, к месту трагедии. Возле дома, разделенного теперь на две части, они совершили заупокойную литию.

Заупокойные богослужения в память о жертвах магнитогорской трагедии проходят 8 и 9 февраля во всех храмах Челябинской митрополии.

Как сообщалось, 31 декабря, в 6:00 по местному времени, в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме. По сообщению регионального МЧС, в результате взрыва обрушился один подъезд, произошло обрушение перекрытий с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами. Жертвами трагедии стали 39 человек.