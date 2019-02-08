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Не более 30 приходов перешли к настоящему времени в созданную Православную Церковь Украины, 45 храмов канонической Украинской Православной Церкви просто захвачены.

Фото: РИА Новости

Об этом сообщил в пятницу глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передают РИА Новости.

«Некоторые украинские СМИ бодро рапортуют о переходе уже 200 храмов канонической Церкви в новую структуру, томосоносную ПЦУ (или СЦУ). Это неправда. Перешедших храмов не более 30. В 45 храмах произошли привычные для раскольников захваты», - написал Легойда в своем Telegram-канале.

В свою очередь замглавы отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич уточнил, что речь идет не о 200 храмах, перешедших в новую церковную структуру, а о "двухстах конфликтных точек", где часть храмов УПЦ уже захвачены. В эфире телеканала "Думская.TV" Данилевич сообщил, что ему сейчас известно примерно о 120 конфликтах, когда верующих и настоятеля пытаются силой принудить поддержать новую церковную структуру.
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