также в разделеРелигия
В РПЦ заявили, что давление Константинопольского патриархата на Поместные Церкви оказалось безуспешным 10
Болгарский иерарх: Люди показали поддержку канонической Украинской Православной Церкви 11
На Буковине сотни верующих выразили протест против захватов храмов УПЦ 23
На Закарпатье задержали подозреваемого в похищении денег из ящиков для пожертвований 7
В Одесской епархии УПЦ провели масштабную благотворительную акцию – помощь получили более 250 семей 10
В РПЦ поблагодарили Афон за отказ направить делегацию на интронизацию Епифания 28
Папа Римский заявил, что молится о судьбе РПЦ и Патриарха Кирилла 24
Клон Томоса: На Закарпатье сделали копию главного документа ПЦУ 31
На месте убийства первого новомученика ХХ века Митрополита Владимира Богоявленского прошел молебен 12
Часовню УПЦ в Антарктиде хотят перевести в ПЦУ вопреки Томосу 16
Предстоятель Чешской Церкви назвал главу ПЦУ самозванцем 79
СМИ: Бывший Винницкий митрополит УПЦ Симеон не допускает к сослужению «коллег» из УПЦ КП и УАПЦ 38
Скандал после Синода ПЦУ: архиереи новой церкви не смогли найти общий язык 153
Патриарх Сербский Ириней: Сербский Афон поддерживает УПЦ 30
В Запорожье неизвестные подожгли храм УПЦ 100
Янукович: Раньше никто из президентов не позволял себе вмешиваться в дела Церкви 41
В Минкульте посоветовали приходам, которые не хотят переходить в ПЦУ, создавать новые общины 28
Епископ УПЦ рассказал конгрессменами США о нарушении прав верующих в Украине 32

В селе Берестяное на Волыни сторонники Православной Церкви Украины во главе с сельским старостой Василием Гусаком срезали замки и захватили храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, принадлежащий общине Украинской Православной Церкви. Предварительно настоятеля храма протоиерея Василия Щура заставляли переходить в ПЦУ и поставили ультиматум: если священник не согласится, храм будет захвачен.

Фото: volyn.church.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Волынской епархии УПЦ 8 февраля.

«В субботу, 3 февраля, во время вечернего богослужения подошли представители Киевского патриархата, сторонники перехода в ПЦУ, меня уговаривали, что у меня здесь семья, дети, чтобы я переходил. Затем храм опечатали правоохранители и сельский староста, мне дали время до вторника, чтобы я ушел из УПЦ», - рассказал отец Василий.

Предварительно в Берестяном собирали подписи среди жителей за переход религиозной общины в ПЦУ, а затем устроили собрание территориальной общины, на которых жители села голосовали за смену юрисдикции. Мнение религиозной общины и настоятеля при этом не учитывалось, в поочередном использовании храма им отказали.

По словам протоиерея Василия, известно, что в список избирателей были внесены люди, которых он за 20 лет вообще не видел в храме или видел несколько раз на Пасху или Рождество. Всего за «переход» подписались более 400, однако община УПЦ также собрала подписи - около 80 жителей поддержали сохранение юрисдикции. Сейчас эти люди вместе со священником будут искать другое помещение для совершения богослужений, поскольку на доступ к храму также не рассчитывают.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
217
Теги