В селе Берестяное на Волыни сторонники Православной Церкви Украины во главе с сельским старостой Василием Гусаком срезали замки и захватили храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, принадлежащий общине Украинской Православной Церкви. Предварительно настоятеля храма протоиерея Василия Щура заставляли переходить в ПЦУ и поставили ультиматум: если священник не согласится, храм будет захвачен.

Фото: volyn.church.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Волынской епархии УПЦ 8 февраля.

«В субботу, 3 февраля, во время вечернего богослужения подошли представители Киевского патриархата, сторонники перехода в ПЦУ, меня уговаривали, что у меня здесь семья, дети, чтобы я переходил. Затем храм опечатали правоохранители и сельский староста, мне дали время до вторника, чтобы я ушел из УПЦ», - рассказал отец Василий.

Предварительно в Берестяном собирали подписи среди жителей за переход религиозной общины в ПЦУ, а затем устроили собрание территориальной общины, на которых жители села голосовали за смену юрисдикции. Мнение религиозной общины и настоятеля при этом не учитывалось, в поочередном использовании храма им отказали.

По словам протоиерея Василия, известно, что в список избирателей были внесены люди, которых он за 20 лет вообще не видел в храме или видел несколько раз на Пасху или Рождество. Всего за «переход» подписались более 400, однако община УПЦ также собрала подписи - около 80 жителей поддержали сохранение юрисдикции. Сейчас эти люди вместе со священником будут искать другое помещение для совершения богослужений, поскольку на доступ к храму также не рассчитывают.