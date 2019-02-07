Центральная избирательная комиссия Украины отказала народному депутату Украины Надежде Савченко в регистрации кандидатов на выборах президента Украины 31 марта. Соответствующее решение принято на заседании в четверг.

Документы для регистрации кандидатом поступили в ЦИК 3 февраля.

«Рассмотрев представленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Савченко в регистрации кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины», - говорится в сообщении ЦИК.

Отмечается, что партия Общественно-политическая платформа Надежды Савченко, которая выдвинула Савченко в президенты, не предоставила комиссии документ о внесении денежного залога.