В Московском Патриархате благодарны афонским монахам за то, что их руководящий орган Священный Кинот отказался направить делегацию на интронизацию Киеве главы новой Церкви Украины Епифания.

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Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в интервью греческому агентству «Ромфея», сообщает РИА Новости.

«Афонский Протат (Кинот - ред.) официально выразил свою позицию, когда отказался направить свою делегацию в Киев. Я слышал, что большинство эпитропов (представителей - ред.) монастырей выступило против этого, а некоторые монастыри даже заявили, что закроют ворота перед Епифанием, если он появится на Афоне. Наша Церковь восприняла эту позицию с благодарностью. Отрицательный ответ Кинота на приглашение Епифания свидетельствует о том, что Афон в целом не дает себя втянуть в политические игры», - заявил митрополит Иларион.

По его словам, это также означает, что прибывшие на торжества монашествующие не представляли Святую Гору Афон. Глава ОВЦС выразил сожаление в связи с тем, что «двое игуменов общежительных афонских монастырей дали втянуть себя в эту постыдную авантюру».

По признанию митрополита Илариона, прибытие этих двух игуменов в Киев «вызвало крайне негативный резонанс среди православных верующих Украины и России».

«Впрочем, лишь один из них присутствовал на "интронизации". Что же касается архимандрита Ефрема, то в Киеве он попал фактически под домашний арест: когда он внезапно занемог, его больничную палату охраняли сотрудники украинских спецслужб – и они решали, кого допускать к нему, а кого нет. Поэтому с каноническими иерархами отец Ефрем мог общаться только по телефону: в палату их не пустили. А вот новоявленный лидер раскола попал к нему беспрепятственно, с журналистами – и отснял нужный ему материал. А потом украинские СМИ рассказали, будто архимандрит Ефрем поздравил его с интронизацией», - рассказал митрополит Иларион.