Статью о возможной причастности семьи заместителя начальника управления, начальника отдела Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова к финансированию незаконных вооруженных формирований в «Л/ДНР», опубликованную в европейском издании Medium, требовал удалить Роскомнадозор. Как сообщил автор материала Ричард Перри на своей странице в Facebook, об этом его уведомили редактора издания Medium, к которым поступила соответствующая жалоба. Свой пост журналист проиллюстрировал скриншотами переписки с редакторами Medium.

«Редактора Medium сообщают мне, что первым мою статью о финансировании терроризма на Востоке Украины семьей высокопоставленного чиновника Национальной полиции Украины потребовал заблокировать Роскомнадзор! Роскомнадзор. Ведомство, занимающееся цензурой СМИ в России. Ведомство, контролирующее «информационную безопасность России», как они это называют, и являющееся частью спецслужб России», - отмечает Ричард Перри.

В свою очередь, как мы писали ранее, через несколько дней после выхода статья на Medium была снята изданием. В материале утверждалось, что Служба безопасности Украины расследует причастность компаний, управляемых женой Евгения Шевцова – известной предпринимательницей Аленой Шевцовой (Дегрик), к финансированию терроризма в «Л/ДНР».

«Как сказано в материале, в СБУ подозревают часть этих компаний в финансировании терроризма. «Существует и по-прежнему находится в государственных реестрах судебное решение, в котором фигурирует уголовное производство Службы безопасности Украины № 22017000000000064 от 20 февраля 2017 года. Согласно материалам дела, компания Алёны Шевцовой ООО «Лео-партнерз» участвовала в переводе титульных знаков Webmoney на территорию Украины, временно подконтрольную незаконным вооруженным формированиям «Л/ДНР». «В дальнейшем титульные знаки конвертировали в иностранную валюту и обналичивали с целью финансирования и материального обеспечения деятельности активных членов указанных террористических организаций, а также вывода денежных средств за рубеж», - утверждают следователи», - говорится в решении суда, на которое ссылаются журналисты», - цитируют украинские СМИ заблокированную статью Medium.

Также, по данным материала «Европейское издание обнаружило связь чиновника Нацполиции с «Л/ДНР», в статье Medium сообщалось о давлении, которое оказывалось на журналистов, писавших критические материалы о Евгении Шевцове и его жене. В частности, упоминается известный журналист Александр Дубинский, который без объяснения причин удалил со своего сайта расследование о семье Шевцова. Кроме Дубинского, по утверждению автора, критические материалы о Шевцове удалили «Обозреватель», сайт «112 канал» и другие известные медиа.