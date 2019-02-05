В европейском издании «Medium» вышла статья с информацией о том, что семья одного из высокопоставленных чиновников Национальной полиции Украины может иметь прямое отношение к финансированию террористических формирований ЛДНР. Интересно, что спустя несколько дней материал был снят изданием. Как сообщил автор статьи Ричард Перри на своей странице в Facebook, публикация была отменена отнюдь не из-за опровержений ее содержания главным фигурантом, а в результате применения черной пиар-технологии. Текст статьи задним числом опубликовал сайт несуществующей украинской общественной организации, который затем подал жалобу на нарушение авторских прав. Самое интересное, что сайт этой организации регулярно таким способом блокирует критические материалы о главном фигуранте материала «Medium».

Скриншоты аналогичных жалоб на нарушение авторских прав от ГО «Журналисты против коррупции и произвола» ресурсу Lumendatabase.org к Google LLC

Наша статья была написана по следам расследования журналиста, и мы публикуем скриншоты его материала. Также мы планируем провести отдельное расследование о блокировании работы СМИ при помощи жалоб фейковых общественных организаций. После случившегося считаем своим гражданским долгом опубликовать наш материал, написанный в то время, когда статья «Medium» и обнародованные в ней документы еще находились в свободном доступе.

Один из руководителей Нацполиции симпатизирует «ополченцам»?

Речь идет о высокопоставленном чиновнике МВД – заместителе начальника управления, начальнике отдела Главного следственного управления Нацполиции Евгении Шевцове, а также его жене – известной предпринимательнице Алене Шевцовой (Дегрик), управляющей рядом компаний, в том числе платежных.

Выдержка решения суда по делу № 22017000000000064 от 20 февраля 2017 года

Как сказано в материале, в СБУ подозревают часть этих компаний в финансировании терроризма. «Существует и по-прежнему находится в государственных реестрах судебное решение, в котором фигурирует уголовное производство Службы безопасности Украины № 22017000000000064 от 20 февраля 2017 года. Согласно материалам дела, компания Алёны Шевцовой ООО «Лео-партнерз» участвовала в переводе титульных знаков Webmoney на территорию Украины, временно подконтрольную незаконным вооруженным формированиям ДНР/ЛНР. «В дальнейшем титульные знаки конвертировали в иностранную валюту и обналичивали с целью финансирования и материального обеспечения деятельности активных членов указанных террористических организаций, а также вывода денежных средств за рубеж», - утверждают следователи», - говорится в решении суда, на которое ссылаются журналисты.

Выдержка решения суда по делу № 22017000000000064 от 20 февраля 2017 года

Также в статье говорится о давлении, которое оказывалось на журналистов, писавших критические материалы о Евгении Шевцове и его жене. В частности, упоминается известный журналист Александр Дубинский, который без объяснения причин удалил со своего сайта расследование о семье Шевцова. Кроме Дубинского, по утверждению автора, критические материалы о Шевцове удалили «Обозреватель», сайт «112 канал» и другие известные медиа.

Действительно, сегодня на сайтах крупных СМИ присутствует сугубо позитивная информация о Шевцове и его жене. Причем в откровенно тенденциозных оценочных формулировках. Например, таких: «Жена Шевцова — одна из самых успешных женщин-бизнесменов Украины. В скандалах она не замечена». Редкие материалы с негативными оценками присутствуют преимущественно на мелких анонимных сайтах.

Для дома, для семьи, для России?

Впрочем, есть исключения. Известное издание «Наші гроші» и журналист Юрий Николов в июле прошлого года писали о другом криминальном производстве №42017000000002925, открытом Генпрокуратурой, в котором фигурировала жена Евгения Шевцова и ее компании. Вторым фигурантом дела выступал Евгений Швиндлерман, владелец компании «Пари-матч». По мнению следствия, под брендом «Пари-матч» работало виртуальное казино, которое направляло вырученные от запрещенного в Украине игрального бизнеса деньги в Россию и офшоры. Финансовыми посредниками, помогающими переводить и обналичивать эти средства, выступали в том числе и контролируемые Аленой Шевцовой компании. В частности, ООО «Леогейминг», ООО «ФК Леогеймінг пей», ООО «Пеймент солюшн» и другие. По данным, следствия «общий объем легализованных злоумышленниками средств, составляет 350 миллионов долларов», пишут «Наші гроші».

В октябре по ходатайству Генпрокуратурой Приднепровский районный суд Черкасс арестовал средства на счетах 30 компаний по делу о легализации доходов, полученных преступным путем. Как говорится в ряде решений суда, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений, ежесуточный оборот указанных предприятий составлял около 20 млн грн. Полученные средства перечислялись на агентский банковский счет №29096015123701 в «Альфа-Банке», а в дальнейшем - на счета фиктивных предприятий для легализации доходов и вывода их в офшоры. По мнению следователей, фигуранты дела «организовали противоправную деятельность ряда платежных сервисов в сети интернет для незаконной конвертации денежных и электронных средств в наличные с последующей легализацией путем вывода с территории Украины в Российскую Федерацию».

На первый взгляд есть все основания, чтобы объединить оба уголовных производства в одно. Однако этого не произошло, и расследование обоих дел не ознаменовалось следственными действиями, которые могли бы привести к получению новых доказательств, а тем более – выдвижению подозрений фигурантам. Наоборот – арест с компаний, подозреваемых в выводе нелегальных средств в Россию, был снят, а против судьи, принявшей решение об аресте, была начата дискредитационная кампания.

Связь жены Евгения Шевцова с российским капиталом, в частности, с Альфа-групп, была зафиксирована также и журналистами. Летом прошлого года репортеры страницы «ACAB UA» сняли, как Алена Шевцова посещает офис лотерейного оператора «М.С.Л» на улице Шелковичной, 50а в Киеве. «М.С.Л» с 2015 по май 2018 года находилась под санкциями СНБО как российская компания. В 2011 году «М.С.Л» была куплена «Альфа-групп». После начала российской агрессии менеджмент «М.С.Л» отрицал российские корни компании, однако СБУ заявляла обратное.

По информации «ACAB UA», в Генпрокуратуре также располагают данными о том, что жена Евгения Шевцова участвовала в операции по хищению ключей доступа в Государственные реестры и незаконному снятию арестов с имущества.

На кону не столько репутация, сколько руководящий пост в ГБР

Повышенный интерес к персоне Евгения Шевцова у СМИ возник после того, как он стал одним из победителей конкурса на пост руководителей структурных подразделений новосозданного правоохранительного органа – ГБР. Сотрудник Нацполиции стал фигурантом скандального «списка 27», который отказался утверждать директор ГБР Роман Труба. Скандал возник из-за того, что результаты конкурса стали известны СМИ за несколько дней до оглашения имен победителей, а внешняя конкурсная комиссия уничтожила данные исследования конкурсантов на детекторе лжи. Многие из победителей имели репутацию подозреваемых в коррупции чиновников. Евгений Шевцов выделялся многими журналистами и активистами как один из самых одиозных претендентов.

Так, известный активист и председатель внутренней комиссии ГБР Александр Леменев заявил, что семья Евгения Шевцова имеет фантастическое состояние, происхождение которого он не смог объяснить. "Никакой фантазии не поддается то, как могла развиваться его карьера и карьера его жены, потому что семья имеет фантастическое состояние", – отметил Леменев. Его позицию поддержал депутат от БПП Мустафа Найем.

Согласно декларации Шевцова, поданной накануне конкурса, основными активами владеет его жена Алена Шевцова, которая задекларировала более 15 млн гривен на счетах в банках, 20 тыс. долларов наличных средств и дорогостоящее имущество – квартиры, машину и земельный участок.

Декларации Шевцова и в самом деле вызывают вопросы. И не только в финансовой части – имущественные права на компании, многомиллионные подарки от жены, часы Rolex, - но и в профессиональной. Согласно декларациям Шевцова, он уходил в бизнес, а затем возвращался на службу. Каковы мотивы этих действий? И за какие заслуги уволившийся еще в 2016 году оперуполномоченный в 2017 вернулся и стал заместителем начальника управления?

И почему именно такой человек выигрывает конкурс на пост руководителя Первого управления организации досудебных расследований ГБР? Поясним, что ГБР – это во многом украинский аналог ФБР. На создании ГБР с 2014 года настаивает Запад. Этот орган – контролер контролеров. В его полномочиях – расследование преступлений, совершенных сотрудниками других правоохранительных и государственных органов. И поэтому, став одним из руководителей такого органа, можно обеспечить неприкосновенность себе и своим покровителям.

Шевцов одним из руководителей ГБР так и не стал. Но явно проводимая сегодня зачистка СМИ может свидетельствовать о том, что надежды на это чиновник по-прежнему питает. И открытое СБУ дело в отношении семейной компании Шевцовых о финансировании терроризма в ЛДНР, которое ведется с 2017 года, похоже, никак не влияет на планы высокопоставленного полицейского чиновника. Он не только не отстранён от должности в полиции на время расследования, но и свободно себя чувствует, несмотря на два уголовных производства, о чем свидетельствует систематическое давление, очевидно оказываемое им на СМИ. Мы планируем узнать о судьбе двух громких дел, расследуемых СБУ и Генпрокуратурой, в которых фигурирует Евгений Шевцов. Обещаем знакомить читателей с новой информацией, которая окажется в нашем распоряжении.

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