Представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил, что на сегодняшний день в парламенте нет голосов за назначение кого-либо министром здравоохранения.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, почему и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун не назначают министром, сообщает УНИАН.

«На сегодняшний момент нет голосов в зале, я уверен, за назначение кого-либо министром здравоохранения. Нет такой кандидатуры, которая бы сейчас не расколола зал», - отметил Денисенко.

Как ранее сообщал ForUm, с 1 августа 2016 года Кабинет Министров назначил Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.

5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.