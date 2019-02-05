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Верховная Рада отклонила проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов (№9285).

Депутаты не поддержали этот законопроект во втором чтении. За принятие его в целом проголосовали лишь 177 народных депутатов из 351, зарегистрированных в сессионном зале. Затем народные избранники дважды не смогли вернуться к голосованию по нему, сообщает УНИАН.

После перерыва в заседании и проведения консультаций депутаты снова не смогли вернуться к голосованию. Так, законопроект считается отклоненным. Представляя законопроект, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник напомнил, что документом «ликвидируется советчина в системе Вооруженных сил Украины, в системе мобилизационной подготовки и мобилизации».

«Мы меняем названия военных комиссариатов на территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Это не только изменение названия, это изменение функционала. Потому что это не только место, где человек, гражданин получает возможность служить и почетное звание военнослужащего Вооруженных сил Украины, это и место его трудоустройства», - отметил депутат.

По словам Винника, «главное, что эти центры также будут заниматься социальной поддержкой». Так, законопроектом предлагалось внести соответствующие изменения, в частности, в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Кодекс законов о труде, законы «Об обороне Украины», «О воинской обязанности и военной службе», «О Едином государственном реестре военнообязанных», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О правовом режиме чрезвычайного положения», а также в Устав внутренней службы ВСУ.

Кроме того, как отметил Винник, одной из поправок к этому законопроекту предлагалось внести изменения в закон о противоминной деятельность - о порядке использования финансовых ресурсов операторами противоминной деятельности. Законопроект также предусматривал, что сроки и порядок создания территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов определяются соответствующими программами развития ВСУ.

Военные комиссариаты на период создания на их базе территориальных центров комплектования и социальной поддержки должны были бы осуществлять полномочия, возложенные в соответствии с законодательством на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также обеспечивать соблюдение требований законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации в особый период человеческих и транспортных ресурсов на соответствующей территории, а военные комиссары военных комиссариатов - осуществлять полномочия, возложенные в соответствии с законодательством на военных комиссаров территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Напомним, 18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла проект закона №9285 в первом чтении.
ForUm

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