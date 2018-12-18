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Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов» (№ 9285). За данное решение проголосовали 238 народных депутатов, сообщает УНИАН.

Депутат от «БПП», секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что проектом закона предусмотрено переименовать военные комиссариаты в областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

По его словам, «мы вычищаем советский рудимент - название военный комиссариат и называем его надлежащим «натовским» словом, как в развитых странах».

Винник сообщил, что в госбюджете на 2019 год выделено более полумиллиарда гривен «на реализацию этой программы - мы будем иметь не советские военные комиссариаты, а современные центры комплектации и социальной поддержки, которые будут должным образом выглядеть - иметь оборудование, информационные системы».

В пояснительной записке отмечается, что проект закона позволит осуществить правовое регулирование деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

 
ForUm

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