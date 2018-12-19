Правительство утвердило Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины. Об этом сообщает правительственный портал.

Согласно документу, указанное оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями: применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств; определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням; минимизации срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки; регламентации действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.

Сотрудники таможни будут оценивать автомобили исходя из их реальной стоимости, указанной в документах, а не по завышенной цене в каталогах.

В постановлении перечислены десять документов, которые можно предоставить для подтверждения стоимости автомобиля:

1) договор купли-продажи или документ, который его заменяет, и приложения к нему в случае их наличия;

2) счет-фактура (инвойс);

3) банковские платежные документы, касающиеся оцениваемого транспортного средства;

4) другие платежные документы, подтверждающие стоимость оцениваемого транспортного средства и содержащие реквизиты, необходимые для идентификации такого транспортного средства;

5) договор (соглашение, контракт) с третьими лицами, связанный с договором (соглашением, контрактом) о поставке транспортного средства;

6) счета об осуществлении платежей третьим лицам в пользу продавца, если такие платежи осуществляются по условиям, определенным договором (соглашением, контрактом);

7) каталоги, спецификации, прейскуранты (прайс-листы) продавца транспортного средства;

8) копия таможенной декларации страны экспорта;

9) выводы о качественных и стоимостных характеристиках транспортного средства, подготовленные специализированными экспертными организациями, о стоимости транспортного средства;

10) справочная информация о стоимости в стране экспорта транспортных средств, являющихся идентичными и/или подобными (аналогичными) оцениваемым транспортным средствам, с вычетом из такой стоимости сумм налогов, подлежащих возвращению в стране экспорта в связи с вывозом (экспортом) таких транспортных средств.

В случаях, если во время проведения растаможки будет доказана недостоверность заявленной стоимости автомобиля, соответствующие органы имеют право отказать в растаможке по указанной стоимости и провести ее по цене, указанной в каталогах.

Как сообщал ForUm, 8 ноября Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

23 ноября документ подписал Президент.