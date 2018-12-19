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Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко) провел литургию в Спасо-Преображенском храме Киева. На службе он объявил о переходе в поместную церковь Украины, и присутствующие в храме верующие встретили его слова аплодисментами, сообщает Громадське.

Сейчас Спасо-Преображенский храм относится к церкви Московского патриархата.

После создания в Украине Православной церкви на Объединительном соборе, в МП запретили Драбинко проводить службу в этом храме, ведь он решил перейти в новую церковь. Однако Приходской совет 18 декабря постановил, что Драбинко имеет право служить в храме и остаться его настоятелем.

«Сегодня я впервые во время литургии поминал Вселенского патриарха и Блаженнейшего митрополита Киевского Епифания. Но, к сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего вступления в ПЦУ, поэтому покинули храм. Но я надеюсь, что они вернутся. Наши двери открыты», - сказал Драбинко.

Как сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви будет торжественно вручен на Сочельник 6 января. 

В Объединительном церковном соборе приняли участие два архиерея УПЦ Московского патриархата: Митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.
ForUm

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