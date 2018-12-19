Назван «человек года» по версии британской газеты Financial Times. Им оказался американский финансист Джордж Сорос, сообщает 112 Украина.

Вообще издание выбирает «человека года» основываясь на его достижениях, однако в случае с Соросом этот выбор был связан с его ценностями, которые он неизменно представляет.

«Более трех десятилетий Сорос использовал филантропию для борьбы с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью. Благодаря своей давней приверженности открытости, свободе СМИ и правам человека, он вызвал гнев авторитарных режимов и, все чаще, народных популистов, которые продолжают завоевывать позиции, особенно в Европе», - пишет Financial Times.

Как утверждает издание 88-летний Джордж Сорос стал символом либеральной демократии и открытого общества. Он родился в Венгрии, однако в 17 лет уехал со страны и поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук, которую успешно закончил через три года.

В 1950-е годы Сорос переехал в США и начал работать финансистом. Позже он основал фонд Quantum и стал одним из успешных спекулянтов. Сорос финансировал чернокожих студентов. К концу 1980 года на счетах Сороса было уже около 100 млн дол.

Весьма знаменитым Сорос стал после так называемой «черной среды», когда 16 сентября 1992 года он своей ставкой немецкой марки против фунта сломал «Банк Англии» и помог вывести Великобританию из Европейского механизма валютных курсов. Эта позиция принесла ему более 1 млрд долл.

Более чем в 25 странах мира созданы фонды Сороса, в том числе в Украине. В ноябре 2015 года фонд Сороса в РФ был внесен в список как «нежелательны» и это заставило прекратить его работу в России.

Сейчас в Великобритании Сороса обвиняют в позиции против Brexit и за финансовую помощь фонду, который занимается проведением референдумов по поводу членства в ЕС.

Что касается продолжения работы крупнейшего фонда Сороса, то он планировал, что фонд продлит свою роботу на протяжении жизни Сороса. В прошлом году он сделал перевод на сумму 18 млрд дол из семейного офиса в фонды открытого общества. Однако Сорос нашел преемника в благотворительности в лице своего сына Александра.

Напомним, американский журнал Time объявил «человеком года» журналистов и назвал их «Стражами» (The Guardians).