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Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,3% с 3,5%, прогнозируемых ранее.

Как говорится в сообщении Фонда, в 2019 году прогнозируется рост на уровне 2,7%, как и ранее, передает УНИАН.

В 2020 году Фонд ожидает роста ВВП на 3%.

Также МВФ повысил прогнозы среднегодового показателя инфляции - до 11% с 10,9% в 2018 году и до 9,2% с 7,3% в 2019 году. В 2020 году среднегодовой показатель инфляции по прогнозам Фонда составит 5,9%.

Напомним, рост реального валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2018 года в годовом выражении – к третьему кварталу 2017 года – составил 2,8%, замедлившись с 3,8% в аналогичном измерении кварталом ранее.
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