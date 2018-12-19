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Из Украины выдворили «вора в законе» по прозвищу «Темо Сухумский» из Грузии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Вор в законе» «Темо Сухумский», очередной «турист» без памяти, «решил» покинуть нашу страну, то не понравилось», – написал он.

По словам Аброськина, согласно решению Киево-Святошинского РО УГМС Украины в Киевской области «О принудительном возвращении в страну происхождения или третью страну иностранца или лица без гражданства» от 18.12.2018 року Темури Зурабовича обязали принудительно вернуться в страну происхождения или третью страну.

Также его обязали покинуть территорию Украины в срок до 19.12.2018 года и запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Напомним, «Темо Сухумского» задержали в Киеве 15 декабря.
ForUm

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