В Киеве задержали очередного «вора в законе» по прозвищу «Темо Сухумский» из Грузии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«В Киеве сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали очередного туриста - «вора в законе» по кличке «Темо Сухумский». Этот «уважаемый» гражданин не помнит, как он попал в Украину и с какой целью, но задержан он был не в музее и не на симпозиуме по инженерами или на ярмарке с фермерами, а с таким же лицами, как и он, без памяти на воровской встречи, где решали вопросы преступного мира», – отметил он.