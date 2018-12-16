также в разделеОбщество
Скончался скандальный экс-ректор Мельник 9
На территории киевского экспоцентра в сгоревшем авто нашли тело мужчины 11
На Закарпатье вдоль границы установили колючую проволоку 15
Правозащитники: В ОРДЛО удерживаются минимум 89 гражданских заложников 15
Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского 111
«Месть за Томос»: архиепископ Климент опасается репрессий в Крыму 87
По факту крушения Су-27 на Житомирщине завели уголовное дело 15
Варфоломей пригласил Епифания на вручение томоса 19
Названо имя летчика, погибшего при крушении Су-27 31
Стало известно официальное название новой церкви 103
Епифаний призвал всех архиереев участвовать в поместной церкви 51
Предстоятелем Единой украинской православной церкви избран митрополит Епифаний 117
На Объединительном соборе Порошенко находится в «президиуме» 71
В Винницкой епархии УПЦ МП опровергли информацию о захвате храма 39
В Киеве начался Объединительный собор 118
Порошенко прибыл на Объединительный собор 142
СМИ: Автокефальную церковь возглавит Митрополит Киевский 139
СМИ: Предстоятеля поместной церкви будут выбирать в два тура 57

В Киеве задержали очередного «вора в законе» по прозвищу «Темо Сухумский» из Грузии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«В Киеве сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали очередного туриста - «вора в законе» по кличке «Темо Сухумский». Этот «уважаемый» гражданин не помнит, как он попал в Украину и с какой целью, но задержан он был не в музее и не на симпозиуме по инженерами или на ярмарке с фермерами, а с таким же лицами, как и он, без памяти на воровской встречи, где решали вопросы преступного мира», – отметил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги